Air de familles: bon dodo

Bien dormir, et suffisamment, est nécessaire pour être en bonne santé, à n’importe quel âge. Mais pour un bébé qui dort entre 16 et 19 heures par jour, c’est essentiel. Cela lui permet de récupérer de la fatigue physique et psychique accumulée au cours des périodes d’éveil, mais le sommeil a également un rôle très important dans son développement global, sa croissance et la maturation de son système nerveux. En effet, pendant que les enfants dorment, l’hormone de croissance est secrétée. Les informations acquises pendant la journée s’organisent, la mémoire se construit. Ils ont donc besoin de bien dormir pour grandir, apprendre, se développer harmonieusement.