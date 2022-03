À la télé ce soir : «Prête-moi ta main» et «Drôle de dames»

« Drôles de dames », à 20h30 sur RTL TVI

Trois jeunes femmes, Alex, Nathalie et Dylan, sont détectives auprès de Bobsley, lui-même au service d’un milliardaire mystérieux nommé Charlie. Habiles, ravissantes et rusées, elles ont la mission de retrouver Eric Knox, créateur d'un logiciel à reconnaissance vocale révolutionnaire qui a disparu. D'après Vivian Wood, son associée, le responsable de l'enlèvement serait Roger Corwin, un riche industriel que la découverte intéresserait au plus haut point. Lors d'une soirée organisée par Corwin, les trois «drôles de dames» se retrouvent nez à nez avec l'un des kidnappeurs.

« Réparer les vivants », à 22h10 sur La Trois

Simon, 17 ans, est victime d’un accident après une session de surf. Il a un traumatisme crânien et est déclaré en état de mort cérébrale. Le médecin, Thomas Régime, demande à ses parents d’accepter de donner les organes de leur fils. De son côté, Claire, maman de deux enfants et musicienne voit ses jours comptés à cause d’une maladie cardiaque. Seule une transplantation pourrait lui rendre la vie sauve.