Black M absent de «The Voice», on connaît son remplaçant

Coach de la dixième saison de « The Voice », Black M ne pourra malheureusement pas être présent lors du quatrième live pour assurer le soutien auprès de son équipe. La raison de son absence ? La programmation de l’émission qui a changé… En effet, le quatrième épisode des directs de l’émission se fera le lundi 28 mars et non pas le mardi comme habituellement car la RTBF diffusera en soirée la rencontre des Diables Rouges face au Burkina Faso.

Ne voulant pas laisser tomber Anaë, Valentin et Sekina, les membres de son équipe, pour autant, Black M a fait appel à une valeur sûre, son ami Soprano. Le chanteur prendra place dans les célèbres fauteuils aux côtés de Typh Barrow, de Christophe Willem et de BJ Scott le temps d’un soir. Comme son collègue, il devra faire un choix parmi les trois chanteurs. Un autre membre de l’équipe sera sauvé par le public.