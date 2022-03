Ce yacht au large de la Toscane est-il celui de Vladimir Poutine ?

Marbre, or et matériaux de luxe sont partout dans le yacht. Sur les photos publiées par « The Sun », on peut voir une décadence de luxe, de grandiose, de clinquant. Aquarium géant, billard, écran de cinéma, toilettes en or, tout sur les images montre l’opulence avec laquelle le bateau a été imaginé.

Un ouvrier qui a aidé à le construire a déclaré au magazine : « Chaque surface est en marbre ou en or. Il y a d’innombrables piscines, un spa, un sauna, un théâtre, des salles de bal, une salle de sport, deux héliports. C’est comme une mini-ville. Il y a même un hôpital. »

Plusieurs yachts aux mains d’oligarques russes ont déjà été saisis en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou fin février, mais la prise du « Shéhérazade » serait incontestablement la plus spectaculaire s’il appartient réellement à Vladimir Poutine. C’est en tout cas ce que pense le chef de l’opposition russe, Alexey Navalny.

Le capitaine est britannique mais le reste de l’équipage serait russe affirme l’équipe du dissident russe qui, dans une vidéo publiée sur YouTube lundi, attribue ce palais flottant au maître du Kremlin. L’équipe de Navalny se fonde notamment sur une liste d’hommes d’équipage comportant plusieurs membres du FSO, le service fédéral russe de protection des personnalités.

Or, depuis peu, le personnel de ce yacht aurait été remplacé par des Anglais. Un changement qui contribue à raviver les soupçons. S’ils sont confirmés, ce yacht sera soumis aux sanctions européennes qui visent les avoirs du président russe.