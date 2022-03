Lolo et Monmon, orphelins de l’abîme

Si nous connaissons les paroles de « My heart will go on » de Céline Dion presque par cœur et pourrions rejouer certaines scènes du « Titanic » de James Cameron, le plus célèbre des naufrages n’a pas fini de noircir les pages de l’Histoire des drames dont il a été témoin. Plus de cent ans plus tard, nous ne connaissons en effet que la partie émergée de l’iceberg (nous avons osé, oui). Pour nombre des passagers de ce colosse, cette traversée de l’Atlantique était celle d’une vie. Avec de très bonnes intentions pour la plupart : construire un ailleurs plus riche, étendre son commerce ou rejoindre son bien-aimé. D’autres, par contre, ont embarqué en criminels, déjouant les apparences.

C’est le cas de Michel Navratil, un père de famille de bonne réputation, voyageant avec ses deux jeunes fils, Lolo et Monmon.