Meghan Markle dévoile son nouveau projet et est déjà accusée de plagiat

Meghan Markle s'entretiendra avec des historiens, des experts, des femmes qui ont été cataloguées. Dans une bande-annonce, Meghan explique: « Voici comment nous parlons des femmes: les mots qui élèvent nos filles, et comment les médias nous renvoient le reflet des femmes... mais d'où viennent ces stéréotypes? Et comment font-ils pour continuer à apparaître et à définir nos vies? »

Les internautes ne sont pas tendres avec l’épouse du prince Harry. Meghan est déjà accusé de plagiat: beaucoup ont remarqué que « Archetypes: Who are you » était un livre de l'auteure américaine Caroline Myss. Un internaute écrit: « Meghan a dû lire ce livre et en a copié toute l'idée pour son podcast. »