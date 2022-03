À la télé ce soir : « Taratata en live ! » et « La vérité si je mens ! Les débuts »

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Diabolo menthe », à 21h sur France 5 – Trois étoiles

de Diane Kurys (1977)

L’émouvante chronique autobiographique des « early sixties » qui fit connaître son auteure, l’actrice lyonnaise qu’on ne verra dès lors plus que derrière la caméra. Une œuvre d’ambiance unique par son côté vécu qui connut un gros succès et remporta le Prix Louis-Delluc, succédant au « Juge Fayard » et devançant « L’argent des autres », deux titres remarquables.

« La vérité si je mens ! Les débuts », à 20h10 sur PLUG RTL – Deux étoiles

de Michel Munz (2019)

Plutôt qu’un numéro 4 un temps envisagé, la saga a préféré la mode du préquel. Ce sont dès lors les jeunes futurs protagonistes qui s’y collent, non sans l’aide des parents et d’aînés, dont le couple formé par François Berléand et Audrey Dana émerge de façon plus que savoureuse. Une demi-réussite n’ayant pas vraiment mérité les bouderies de la presse ni du public d’outre-Quiévrain.

« L’amant », à 22h50 sur France 3 – Deux étoiles

de Jean-Jacques Annaud (1992)

Reniée par Marguerite Duras dont le roman autobiographique éponyme remporta le Goncourt en 1984, cette adaptation luxueuse quoiqu’un peu froide fit au moins l’unanimité sur la musique de Gabriel Yared, sublime il est vrai.

« Lara Croft Tomb Raider : le berceau de la vie », à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de Jan de Bont (2003)