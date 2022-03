Kim Jong-Un célèbre le lancement de ses missiles intercontinentaux

« Ce missile ICBM [soit missile balistique intercontinental, ndlr] fera prendre conscience au monde entier de la puissance de nos forces armées stratégiques », a déclaré Kim Jong Un, toujours selon le média KCNA, ajoutant que le pays est désormais « prêt pour une confrontation de longue durée avec les impérialistes américains ».

Le président sud-coréen Moon Jae-in avait confirmé que le projectile lancé par Pyongyang en direction de la mer du Japon jeudi était bien un ICBM.

Le tir a provoqué une marée de critiques et de protestations à l’international mais ça n’a pas l’air de poser souci au dirigeant nord-coréen. Sur les images prises par le média d’Etat, on voit le leader célébrer le lancement de ce nouveau missile accompagnés d’hommes en uniforme certainement hauts-placés. Éclats de rire, bras en l’air, applaudissement, les photos publiées par la KNCA traduisent une bonne nouvelle… Sur d’autres photos on aperçoit Kim Jong Un arpenter fièrement le tarmac sur lequel se trouvent les missiles prêts à être envoyé.