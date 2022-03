Petites histoires de la mode (29): de la popeline à la chemise de nuit

Popeline

Ce terme est une déformation de papeline, car le tissu a été créé dans la ville papale d’Avignon, en France, vers le XVe siècle. À l’époque, la popeline était fabriquée à partir de soie et laine et était souvent utilisée pour les meubles : le fil de trame était en laine retorse et celui de chaîne en soie ou en coton. Le tissage étant réalisé au plus serré et le fil de laine étant plus épais que celui de soie, il y avait donc deux fois plus de fil de soie que de fil de trame. Ce tissu avait donc la chaleur de la laine et la volupté d’une soierie.

Le tissage serré lui confère une bonne qualité. La popeline sert à la confection de chemises élégantes aussi bien pour le travail que pour un événement social.