Gare à la dépendance

Le trio a été « coaché » pendant trois mois. Il y a Édith, 26 ans, qui souffre de douleurs au visage, tellement fortes qu’elle prend six comprimés antalgiques par jour. Si elle arrête, dit-elle, c’est l’enfer qui commence… Il y a aussi Marion, 27 ans, insomniaque, au point d’avaler des somnifères depuis huit mois et d’avoir dû mettre un terme à sa carrière de danseuse. Et puis il y a Christian, 65 ans, qui présente de l’hypertension et un excès de mauvais cholestérol, l’obligeant à consommer cinq médicaments par jour. Le problème, c’est qu’en faisant cela, il se croit à l’abri et oublie de faire attention à ce qu’il mange… Trois profils bien différents mais qui souffrent de la même dépendance à des médicaments. Or, si ceux-ci ont pour mission de soulager, soigner ou même sauver des vies, il est parfois bon de remettre en question leur utilisation à long terme.