«Men in Black 3»: le meilleur de la saga

Le dernier représentant d’une race particulièrement dangereuse d’extraterrestres s’évade de la prison lunaire et revient sur Terre pour remonter le temps et empêcher l’agent K d’anéantir son projet de destruction de la planète bleue en lui coupant le bras gauche. Voilà donc l’agent J, le seul à avoir connu les faits, contraint de retrouver son illustre partenaire dans le passé, en juillet 1969, alors que se prépare le lancement d’Apollo 11. Le tout premier « Men in Black » est apparu sur les écrans en 1997, directement tiré d’un comics dont la première mini-série de trois albums était sortie en 1990, écrite par Lowell Cunningham et dessinée par Sandy Carruthers pour un label indépendant, Aircel Comics. Le rachat par Malibu Comics puis par le géant du secteur Marvel Comics en fit un nouveau produit de grande diffusion débouchant sur une première aventure à l’écran fort réussie, sous la direction de Barry Sonnenfeld, réalisateur déjà confirmé à l’époque, et de Steven Spielberg, producteur exécutif en l’occurrence.