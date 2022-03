Le dernier vrai César du public

À leur retour d’un petit tour du monde qui les a plus ou moins amenés vers les contrées originelles de leurs quatre gendres, Claude et Marie Verneuil comptent bien profiter de leur retraite. Lui en écrivant une biographie historique, elle en voyant régulièrement ses quatre filles. Mais pour les maris de celles-ci, embarqués dans un projet collectif foireux, rien ne va. En fait, tous veulent quitter la France pour tenter leur chance « chez eux ». Un cataclysme pour Marie surtout. Mais c’est bien sur Claude que compte cette dernière pour faire en sorte que tout le monde reste en France. À sa sortie en 2014, « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » avait crevé le plafond des 12 millions d’entrées en France et réalisé au total près de 80 millions d’euros de recettes pour un budget presque dix fois moindre. Le genre de chiffres qu’on ne voit plus souvent dans une production française presque systématiquement divisée entre son grand public réclamant du vrai spectacle et sa critique ne jurant que par le cinéma marginal (et généralement fauché).