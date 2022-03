Un enfant est resté pendant plus de 24h à côté du corps de sa maman décédée

Il a mangé exclusivement des bonbons et du pâté pour chien.

Les services d’urgence de la région de Beverwijk au Pays-Bas ont fait une triste découverte la semaine dernière. Un petit garçon âgé de quatre ans était resté deux jours aux côtés de sa maman de 30 ans, décédée deux jours plus tôt, certainement d’un arrêt cardiaque.

La sœur de la victime a expliqué à RTL Nieuws que « le petit garçon pensait sûrement qu’elle dormait et qu’elle allait se réveiller ». Elle déclare que sa sœur lui a téléphoné le jeudi en fin de journée et qu’elle n’a pas su répondre, au moment de la rappeler, plus de réponse : « C’est à ce moment-là qu’elle a dû mourir » déclare-t-elle.