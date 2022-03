Cinq membres d’une famille tombent du septième étage à Montreux

Cinq membres d’une même famille ont chuté du septième étage d’un immeuble de Montreux en Suisse ce jeudi 24 mars tôt dans la matinée. Ce que l’on sait jusqu’à présent c’est que deux agents de police du canton de Vaud se sont rendus au domicile de cette famille française « pour exécuter un mandat d’amener délivré par la préfecture en lien avec la scolarisation à domicile d’un enfant », a expliqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Le mandat concernait le père, un Français de 40 ans domicilié dans cet appartement.

Les gendarmes ont toqué à la porte et ont entendu une voix demandant qui était là. Après s’être annoncés, les agents n’ont alors plus entendu aucun son sortir de l’appartement. C’est ce moment qu’aurait choisi la famille de passer par-dessus le balcon. N’ayant plus aucun contact avec les habitants du logement, le duo de policier a décidé de faire demi-tour lorsqu’ils ont reçu un appel d’un témoin expliquant que des personnes étaient tombées du balcon d’un immeuble à appartements.