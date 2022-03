Les propos énigmatiques de Camille Combal sur la suite de «Danse avec les stars»

Camille Combal s’impose de plus en plus sur TF1 comme l’un des animateurs phares de la chaîne. « Mask Singer », « Danse avec les stars », « Une famille en Or », « La grande incruste » et maintenant « Welcome Back » : l’animateur est sur tous les fronts.

Mais il pourrait laisser sa place dans « Danse avec les stars ». C’est en tout cas ce qu’on peut déduire d’une déclaration énigmatique faite à Ciné Télé Revue vendredi. Lorsque nos confrères lui ont demandé s’il rempilerait pour une quatrième saison du concours de danse, il a simplement répondu ceci : « Je ne sais pas si TF1 me garde sur l’émission. Je n’ai pas de nouvelles ».