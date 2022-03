Kate et William subjugués par le carnaval de rue à Nassau (photos)

Pour clôturer leur journée de vendredi, Kate et William ont assisté à un carnaval de rue à Bay Street, célébration des festivités traditionnelles du Junkanoo. Et malgré la pluie diluvienne, les parents de George, Charlotte et Louis ont été subjugués par la parade haute en couleurs, comme vous pouvez le voir dans la galerie de photos en tête d’article. « Merci Bay Street. C’était incroyable », peut-on lire sur le compte Twitter du duc et de la duchesse, en légende de quelques photos du carnaval.

Durant les festivités, Kate et William ont pris le temps d’aller à la rencontre des habitants, ravis de voir le couple. « C’est vraiment génial qu’ils aient pris le temps de nous voir. Cela signifie beaucoup pour nous […] Nous sommes heureux qu’ils soient là. Et nous offrons un bon spectacle », s’est réjouie une habitante de Nassau auprès de People. Des rencontres et des festivités qui effacent quelque peu les polémiques autour du voyage caribéen du duc et de la duchesse de Cambridge.