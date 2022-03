Drame à Strépy: une femme fond en larmes dans les bras d’Alexander De Croo (vidéo)

Un hommage national aux victimes de l’accident mortel de Strépy-Bracquegnies a eu lieu hier à La Louvière. Les familles des victimes étaient présentes, très affectées par la disparition de leurs proches. Dimanche dernier, une voiture a foncé sur des gilles et leurs proches faisant six morts et 39 blessés.

Samedi midi, Alexander De Croo ainsi que la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, le ministre-président wallon Elio Di Rupo et le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert étaient présents pour rencontrer les familles des victimes. Le recueillement a eu lieu sur le parvis de l’hôtel de Ville. Un moment de parole et une minute de silence ont été observés.