Le tapis rouge des Oscars a retrouvé son visage habituel : les masques sont tombés et les tenues affriolantes sont à nouveau de sortie. On a vu Thimothée Chalamet torse nu sous sa veste de costume, Billie Eilish disparaître sous sa robe et on a plongé dans le décolleté de Venus Williams. Retour sur les tenues des stars les plus remarquées.