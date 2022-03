À la télé ce soir: « Top Chef » ou « L'île aux 30 cercueils » (vidéos) Votre sélection pour ce lundi 28 mars, à ne pas manquer !

Capture RTL

Par la rédaction Publié le 28/03/2022 à 09:54 Temps de lecture: 3 min

« Top Chef », à 20h30 sur RTL TVI

Pour les deux premières manches, les brigades n'existent plus, et les candidats cuisinent en binôme. Epreuve 1 : Qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Pairet ? Epreuve 2 : Surprendre le pâtissier Michael Bartocetti avec un dessert autour des produits de la ruche. La dernière chance : le saumon.

« L'île aux 30 cercueils », à 21h10 sur France 2

Après la crucifixion d'une habitante de l'île et le complot du père Favre contre Christine, les habitants font part de leur colère. Dans ce climat électrique, la tempête qui s'abat sur l'île provoque la panique, entraînant la fuite en bateau d'une partie des insulaires. Tout se passe comme si la prophétie allait s'accomplir. Rendue responsable de la situation, Christine devient la femme à abattre...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Il faut sauver le soldat Ryan », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Steven Spielberg (1998)

La première demi-heure qui nous plonge littéralement dans l’enfer d’Omaha Beach restera dans les annales comme un modèle de réalisme et de virtuosité inégalé ! Dommage qu’entre cette entrée en matière exceptionnelle et la séquence, tout aussi fabuleuse, du combat final, on traîne un peu en chemin, avec quelques épisodes inutiles. Spielberg ne s’est d’ailleurs pas privé de piquer à gauche et à droite dans le répertoire des meilleurs films de guerre des décennies précédentes.

« Mystic River », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Clint Eastwood (2003)

Un casting d’enfer (Oscars et Golden Globes réunis du meilleur acteur pour Sean Penn et du meilleur second rôle pour Tim Robbins) et une ambiance insidieusement malsaine dominent cette adaptation du roman de Dennis Lehane, devenu ensuite chouchou d’Affleck et Scorsese. Premier des trois Césars du meilleur film étranger pour le grand Clint avant « Million Dollar Baby » et « Gran Torino ».

« Le dernier train de Gun Hill », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de John Sturges (1958)

Sur le thème du justicier isolé ou presque cher aux grands classiques du genre (« Le train sifflera trois fois », « 3h10 pour Yuma », « Rio Bravo », etc.), une variation pas gratuite du tout, eu égard au formidable duel d’acteurs que se livrent Anthony Quinn et Kirk Douglas, le dernier des géants de l’âge d’or qui s’est éteint en février 2020 à 103 ans.

« Non-stop », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Jaume Collet-Serra (2014)

Cette panique terroriste à bord d’un Boeing 787 flambant neuf marque la deuxième collaboration entre Liam Neeson et le réalisateur catalan de « Sans identité ». L’enchaînement des rebondissements est tel qu’on n’a guère le temps d’établir le relevé des invraisemblances : plus efficace, donc, que réellement élaboré.

« Le silence des agneaux », à 22h25 sur Arte - Deux étoiles

de Jonathan Demme (1991)

Cinq Oscars dont ceux du meilleur film, réalisateur, acteur et actrice pour ce thriller horrifique et malsain à la morale très discutable et qui fit d’Anthony Hopkins, acteur jusque-là plutôt discret, un « sexe-symbole » ! L’époque où les mauvais étaient devenus les vrais héros. Les choses ont radicalement changé depuis…