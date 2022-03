Chris Rock ne va pas porter plainte contre Will Smith pour la gifle des Oscars

La claque que Will Smith a donnée à Chris Rock aux Oscars ne risque pas de s’oublier de si vite. Alors que certains condamnent le geste de Smith, Rock ne déposera pas de plainte auprès de la police.

Suite à l’incident survenu sur scène aux Oscars, le département de police de Los Angeles a annoncé que Chris Rock ne portera pas plainte contre Will Smith, a rapporté CNN.

CNN a contacté les représentants de Chris Rock afin d’avoir plus de commentaires.

La star de « he Pursuit of Happyness » prise de remords est revenu sur scène peu de temps après, pour accepter l’Oscar du meilleur acteur, mais aussi pour s’excuser auprès de l’Académie et de ses collègues nominés pour l’incident, mais n’a pas mentionné Rock par son nom.