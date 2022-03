Polémique: la gifle de Will Smith aux Oscars

Sur la scène des Oscars, Will Smith est en pleurs : à 53 ans, il vient de recevoir l’Oscar du meilleur acteur… Son émotion est grande mais la star tente surtout de s’excuser du geste qu’il a posé une heure plus tôt face aux caméras du monde entier. « Je veux m’excuser auprès de l’Académie des Oscars… L’amour fait faire des choses folles », reconnaît l’acteur primé pour son rôle dans le film « La méthode Williams » où il incarne Richard, le père des joueuses de tennis Venus et Serena Williams : « Richard était un farouche défenseur de la famille » lance-t-il en forme d’aveu.