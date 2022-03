Solidarité: des Belges se démènent pour accueillir une famille ukrainienne

C’était il y a une quinzaine de jours… Zaporojié, une ville proche des territoires pro-russes qui, jusqu’alors, accueillait les réfugiés en provenance de Marioupol, commence à son tour à être bombardée. La gare, l’aéroport, des immeubles seront bientôt réduits en cendres… Ceux qui veulent partir ne doivent plus attendre. L’effroi le plus total s’empare alors de Julia, 48 ans, qui lance un vibrant SOS sur Facebook : « Help ! Nous avons besoin d’aide pour quitter le pays… »