La petite moquerie de Macron à l’adresse de Zemmour fait bondir Mélenchon

Zemmour a laissé ses partisans traiter Macron d’assassin. Macron a réagi en se moquant du candidat d’extrême-droite et sa plaisanterie n’a pas du tout fait plaisir à Mélenchon. Ambiance en France.

Eric Zemmour donnait un meeting au Trocadéro dimanche. Ses partisans se sont lâchés, hurlant des « Macron assassin » à tout va. Le candidat d'extrême droite a tardé à réagir, ce qui a déclenché une vive polémique. Emmanuel Macron a réagi le lendemain, dénonçant une habituelle « indignité » de Zemmour.

Il a ajouté, moqueur: « Les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale. Dix millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela, ça fait partie de mon bilan. C’est un bilan social dont je suis fier. Et j’invite le candidat malentendant à pouvoir s’équiper à moindres frais. »