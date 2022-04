Étude: on devient plus lent avec l’âge, mais pas plus bête

Une étude allemande de longue haleine, menée par l’Université de Heidelberg (Allemagne) sur 1,3 million de personnes âgées de 10 à 80 ans, est arrivée à la conclusion que nos capacités cognitives ne diminuent pas tant que cela avec l’âge. Pour ce faire, les scientifiques ont soumis les sujets à des listes de mots qu’ils devaient placer, en cliquant soit sur la lettre « e » soit sur la lettre « i », dans deux catégories situées sur l’écran de leur ordinateur. Le test prenait ainsi deux critères en compte : la rapidité de l’exécution et la capacité cognitive de jugement.

À l’issue du test, ils se sont rendu compte de deux choses : la rapidité des réponses augmente entre 10 et 20 ans, au détriment de la sagacité. Les plus jeunes commettent de ce fait plus d’erreurs. À partir de 20 ans, les participants commencent à mesurer davantage ce qu’ils vont répondre. Quant aux plus âgés, ils vont surtout tenter d’éviter les erreurs et par prudence s’accorderont donc un temps de réponse plus long.