Yannick Jadot sèche sur les capitales européennes dans «Au tableau» (vidéo)

C8 propose de nouveau son programme « Au tableau ». Dernièrement Éric Zemmour était présent sur le plateau et a montré quelques difficultés à parler anglais. Valérie Pécresse est aussi passée au tableau où elle n’a pas pu s’empêcher de lâcher une vulgarité devant les enfants avant de finalement se reprendre. Désormais c’est au tour de Yannick Jadot de se faire avoir par les élèves qui lui ont visiblement posé une colle : situer les capitales des pays de l’Union européenne.

Le candidat EELV prend ses crayons et commence à placer Lisbonne et Londres sur la carte. Premier raté donc, le candidat fait mine de ne pas avoir bien entendu la question. Le candidat continue et place Vienne en Autriche et déclare : « Après, tout devient compliqué. Là, ce sont les pays baltes, ça devient compliqué. On ne va pas se raconter d’histoires, vous me mettez dans la difficulté ». Au hasard, il tente de pointer les capitales de l’Estonie et de la Lituanie mais inverse les deux pays. L’un des élève le rectifie et lui demande le nom des capitales. Yannick Jadot botte en touche. L’élève lui liste alors Tallinn et Vilnius.