Essai: Volkswagen T-Roc, best-seller chic

Pilier de la marque, le T-Roc s’est imposé en quelques années parmi le gratin des SUV. Pour rester au top, il évolue en un modèle plus cossu et technologique qu’auparavant.

Chez Volkswagen, le T-Roc constituait, depuis 2017, la porte d’entrée vers la gamme des SUV. Si l’on en parle au passé, c’est parce qu’il a été épaulé dès 2019 par le T-Cross, et en fin d’année dernière par le Taigo. Mais dès lors, que reste-t-il au T-Roc ? Dans ce triptyque de SUV aux tailles et aux philosophies assez proches, il s’en démarque par le haut, en étant l’alternative la plus chic et cossue. C’était déjà vrai sur le T-Roc actuel, cela se confirme avec cette mouture fraîchement restylée.