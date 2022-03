Essai de la Triumph Speed Triple 1200 RR aux performances raffinées

Là où Triumph aurait pu produire une sorte de nouvelle Daytona en cherchant la performance à tout prix, le constructeur a préféré jouer la carte du style et de l’élégance, cependant avec de sérieux arguments techniques à l’appui. On obtient donc une machine à la mode néo-rétro qui affiche des performances dignes d’une vraie sportive, sans pour autant tomber dans la catégorie des hypersportives. Sur le papier, les caractéristiques techniques de la RS sont entièrement conservées et c’est très bien ainsi puisqu’elles s’étaient révélées amplement suffisantes.

Les différences principales se situent d’abord au niveau de la position de conduite. Le guidon de la RR se voit placé 135 mm plus bas et 50 mm plus en avant. Les repose-pieds remontent, quant à eux, de 15 mm et reculent de 26 mm. Ensuite, on découvre un autre changement, avec l’adoption de suspensions électroniques. Ces Öhlins Smart EC 2.0 semi-actives et entièrement réglables depuis le tableau de bord viennent apporter une touche résolument moderne à l’ensemble.