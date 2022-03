À la télé ce soir: «Affaire conclue» ou «Gagarine» Votre sélection pour ce mardi 29 mars, à ne pas manquer !

Capture d’écran - Youtube

Par la rédaction Publié le 29/03/2022 à 11:16 Temps de lecture: 3 min

« Affaire conclue », à 21h10 sur France

Sophie Davant accueille et accompagne les propriétaires d'objets et suit toutes les étapes d'une vente. Dans un premier temps, chaque vendeur fait expertiser son objet par un commissaire-priseur qui explique et raconte ce qui fait sa valeur. Dans un second temps, fort de ces arguments, le propriétaire peut tirer le meilleur prix de son objet en le vendant aux enchères à des acheteurs venus des quatre coins de la France. Antiquaires, brocanteurs, collectionneurs, marchands professionnels vont surenchérir pour le plus grand bénéfice du vendeur. S'ils parviennent à un accord, le vendeur repart avec de l'argent en liquide et pour l'acheteur de trouver un objet unique !

« Gagarine », à 22h05 sur BE1

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine , immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son «vaisseau spatial».

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les disparues », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Ron Howard (2003)

Dix ans après « Horizons lointains », le futur réalisateur du « Da Vinci Code » renouait avec le western par le biais de cette course-poursuite sombre, langoureuse, contemplative et marquée par d’imposantes longueurs, mais aussi par un duo père-fille joué avec hargne par Tommy Lee Jones et Cate Blanchett.

« Joe Kidd », à 23h40 sur C8 - Deux étoiles

de John Sturges (1972)

Avant « Chino » où il retrouvait pour la dernière fois Charles Bronson, l’auteur des « Sept mercenaires » s’est tourné vers Clint Eastwood pour incarner un « pistolero » repenti entraîné dans une vendetta à la frontière mexicaine. On n’en voudra pas au prolifique réalisateur d’Illinois d’avoir un peu cédé au style spaghetti alors encore un peu en vogue.

« Une vie inachevée », à 20h05 sur Club RTL - Une étoile

de Lasse Hallström (2005)

Académique à l’extrême, ce mélo sans surprise ne décolle jamais vraiment malgré des séquences émouvantes et la complicité entre Robert Redford et Morgan Freeman.

« Sex Friends », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

d’Ivan Reitman (2011)

Le charme naturel de Natalie Portman et l’autodérision – probablement involontaire – d’Ashton Kutcher permettent à cette énième comédie romantique US d’assurer le service minimum.

« Sexe entre amis », à 22h00 sur AB3 - Une étoile

de Will Gluck (2011)

Le thème n’a rien d’original en soi, pas plus que la carte postale new-yorkaise ni les extraits de ces sirupeuses et insupportables ballades médiocrement pop qui s’enchaînent en guise de fond musical, même s’il vaut parfois mieux ne pas comprendre les paroles de ces notes on ne peut plus gnangnan…

« Piège en eaux troubles », à 22h10 sur Club RTL - Une étoile

de Rowdy Herrington (1994)

Sarah Jessica Parker (« Sex and the City ») était la timide partenaire de Bruce Willis à la poursuite d’un serial killer dans ce thriller fluvial dû au réalisateur de « Road House ». Le bilan reste convenable malgré les nombreux poncifs d’un genre déjà très encombré à l’époque.