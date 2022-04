Umberto Tozzi en concert

Véritable « monument classé » de la variété italienne, Umberto Tozzi nous fait le plaisir de revenir en Belgique. On se rappelle tous le single « Ti Amo » en 1977 qui connaîtra un succès planétaire. Lors de cette tournée internationale « 45 anni », accompagné de ses musiciens, il nous présentera ses plus grands tubes. On y croisera les incontournables « Tu », « Gloria », « Gente di Mare » et l’incontournable « Ti amo » dans des versions surprenantes… Un rendez-vous exceptionnel à voir ou à revoir pour les amateurs de variété italienne !

Le 2 avril, Le Forum, rue du Pont d’Avroy 14, 4000 Liège.