D’où vient le légendaire «wiener schnitzel»?

La légende qui colle à un événement est souvent bien plus tenace que son histoire véritable. Elle est aussi plus amusante à raconter. Voilà pourquoi nous ne résistons pas au plaisir de vous livrer le récit de l’apparition du « wiener schnitzel » dans les assiettes. Nous sommes en Italie au XIXe siècle. Le renommé maréchal Radetzky, commandant général de l’armée autrichienne en Lombardie et en Vénétie, y mène campagne tandis que la révolution sévit dans le pays. Mais même au combat – surtout au combat, devrait-on dire – la soldatesque a faim. C’est dire si le maréchal Radetzky a apprécié le morceau de viande qui lui a été servi, à savoir « una cotoletta alla milanese », qu’il a savourée jusqu’à la dernière miette.