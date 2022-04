Un jeu à découvrir: Fort

Méfiez-vous !, car derrière ce thème enfantin se cache un jeu destiné aux grands enfants (ados-adultes) qui n’ont pas peur de rivaliser de stratégie pour construire le meilleur des forts. Chaque joueur incarne un môme qui voudrait simplement se faire des copains, rassembler un tas de pizzas, de jouets et construire un beau fort (avec le plus de points de victoire). Concrètement, il s’agit d’un jeu de deck building (construction de paquets de cartes) pour 2 à 4 joueurs, et pour des parties d’environ 30 minutes.

Mais là où la magie opère, c’est que les cartes vous offrent des actions à votre tour, mais aussi lors du tour de vos adversaires. Et en plus, si vous ne jouez pas avec les cartes enfants, pourquoi resteraient-ils chez vous alors qu’ils seront peut-être mieux dans les forts des autres ? Une belle petite pépite qui vous fera réfléchir et retomber en enfance !