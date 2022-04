Test jeu vidéo: Triangle Strategy

Trente ans après la grande guerre du sel et du fer, les trois nations du continent de Norzelia semblent œuvrer pour une paix durable. Le conflit opposait le duché d’Aesfrost, les terres sacrées de Hyzante ainsi que le royaume de Glenbrook, chacun voulant s’emparer des ressources qui se trouvent sur les terres des autres. Nous suivons les aventures de Serenor, l’héritier d’un clan ayant joué un rôle important durant la guerre, qui va se retrouver au milieu d’un tout nouveau conflit armé. Le titre est une succession de cinématiques, de batailles ainsi que de phases où nous pouvons librement explorer des villes pour glaner des informations. Triangle Strategy est un Tactical-RPG qui se concentre beaucoup sur son scénario, on passe d’ailleurs bien plus de temps à suivre cette histoire sérieuse et bien écrite qu’à prendre part à des batailles.