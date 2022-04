Surfons tranquille: il faut paramétrer Google pour protéger sa vie privée

Un auditeur voudrait savoir si les données liées à ses recherches Google sont conservées. La réponse est oui, Google garde bien un historique de ses recherches mais également de l’utilisation d’autres outils comme YouTube ou Google Maps, afin de lui présenter des contenus en rapport avec ses centres d’intérêt ou liés à sa géolocalisation. Toutefois, Google fait l’objet de critiques à ce sujet. Conscient de cette situation, la firme a adapté son outil et nous propose une fonction permettant de supprimer les traces de nos activités sur internet. Désormais, cette procédure est automatisée et supprimera votre historique de recherche mais également toutes vos activités sur le Net qui auront plus de 36 mois. Et ce sera la même chose pour les données de géolocalisation.