Nos autres critiques

À l’extrême - deux étoiles

Jon Krakauer, journaliste américain, raconte de vraies aventures comme pas deux. On lui doit des best-sellers comme « Tragédie à l’Everest » ou encore « Into the Wild », porté magistralement à l’écran par Sean Penn. Son éditeur rassemble ici une série d’articles publiés dans de grands magazines. Au programme : les défis de surfeurs, alpinistes, volcanologues ou spéléologues qui prennent des risques, beaucoup de risques.

B.F.