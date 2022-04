Quelle histoire se cache derrière cette amusante photo ?

Début 1922, dans les colonnes du « Chicago Tribune » apparaît un terme jusqu’alors absent des pages du dictionnaire : le « roller derby », que l’on traduit par une course – ou une série de courses – sur patins à roulettes. En effet, le quotidien principal de cette grande ville américaine annonce la tenue de deux compétitions en avril et décembre de la même année. Si d’aucuns découvrent l’existence de ce sport de contact et d’endurance (ouvert aux femmes !), la pratique du patin à roulettes a déjà conquis les cœurs depuis plus de cent ans.

Permettez-nous un peu de chauvinisme : les origines du patin à roulettes sont un peu floues mais le premier inventeur potentiel cité serait un Belge, originaire de Huy. Né en 1735 et mort en 1803, Jean-Joseph Merlin était un créateur de génie et serait aussi le père du système des automates.