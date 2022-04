Les grandes dynasties familiales (19): les Pinault, les rois du glamour

Tout ce qu’il touche se transforme en art. Et s’il caresse plusieurs passions, celle pour les artistes contemporains laisse apparaître un nez infaillible et un sens des affaires entre rêves et réalités. François Pinault, patriarche incontesté du groupe Artémis/Kering, héritage du groupe PPR/Pinault/Printemps/La Redoute, s’est beaucoup investi dans ce qu’il faut bien nommer la quintessence. Que préfère-t-il à l’automne de sa vie, 85 ans accomplis, une descendance assurée, les éloges et les réseaux, les ors des palais, les soutiens politiques, l’amitié des créateurs et le Monopoly des affaires ?