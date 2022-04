«Camping»: et voilà qu’on reparle d’un numéro 4

C’est l’été ! Le Camping des Flots Bleus retrouve ses vieux habitués. Laurette et Jacky Pic, Paul qui vient de divorcer de Sophie, et bien entendu Patrick Chirac, qui est impatiemment attendu. Débarquent également Jérôme, animateur radio plus ou moins connu, et sa femme, la pétillante Anne-So. Tout ce beau monde fait la connaissance de Stéphane, le nouveau directeur du camping. Sur la route, Patrick croise trois jeunes auto-stoppeurs, lesquels, une fois arrivés à destination, se retrouvent sans abri. Les voilà dès lors intégrés tant bien que mal à l’ambiance de ce lieu de villégiature où il se passe toujours quelque chose d’un apéro à l’autre… Après le pilote de 2006 et sa première suite de 2010 cumulant plus de dix millions de spectateurs en salles hexagonales, six années se sont écoulées avant que le réalisateur Fabien Onteniente et son indispensable coscénariste, et acteur principal, Franck Dubosc, ne se décident enfin à passer à ce numéro trois.