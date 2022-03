L’équipe de campagne d’Emmanuel Macron ouvre un serveur sur Minecraft

Dans la matinée sur Twitter, il était possible de rejoindre grâce à un code un serveur de Minecraft. Le jeu rassemble plus de 22 millions de joueurs en France. Le principe est simple : dans l’univers Minecraft, il est possible de construire à peu près tout d’imaginable grâce à des blocs. Deux modes principaux sont possibles, la survie (des monstres peuvent apparaître) ou bien la création sans limites.

Différents lieux

Dans le cadre de ce serveur, il est possible d’aller à la rencontre de « PNJ », personnages non jouables. Ces derniers vous redirigent vers des lieux. Sur le serveur de l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron, il est possible de se rendre dans plusieurs lieux dont une mairie, le QG de campagne et le Palais des Congrès. Selon le Huffpost, ce dernier lieu est encore en construction. Le journal sous-entend un possible meeting qui s’y tiendrait lieu.

Dans ces différents endroits, les personnages proposent régulièrement de se rendre sur les sites du ministère de l’Intérieur pour vérifier son inscription sur les listes électorales. En effet, l’absentéisme est très présent chez les jeunes entre 18 et 30 ans en France. En cause, les jeunes adultes déménagent une fois atteint la majorité mais ne se réinscrivent pas sur les listes de leur nouvelle localité.

D’autres lieux sont aussi accessibles dont un hôpital et une école qui vantent les mérites du quinquennat du président et de ses réformes. Ce nouveau serveur est surtout une occasion de se promener dans cet univers virtuel et de trouver des personnages qui mettent en valeur le candidat et ses propositions. Gros point important, il n’est toutefois pas possible de modifier les blocs du serveur. Une démarche compréhensible de la part de l’équipe de campagne qui ne voulait surement pas voir leur univers détruit en quelques minutes.