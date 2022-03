Donald Trump envoie un communiqué pour raconter son coup réussi au golf

Amateur de défi, Donald Trump est connu pour son intérêt pour le golf. Et si certains ne le savent pas, c’est désormais chose faite puisque Donald Trump – qui se fait encore appeler « Mr President » par son chargé de communication – a envoyé un communiqué écrit à la première personne aux rédactions.

Dans un article, un journaliste du Washington Post rapporte la façon la plus invraisemblable dont l’ancien président des États-Unis a réussi sa communication autour de son coup au golf. Le journaliste n’hésite pas à parler – ironiquement – de « poésie ». Donald Trump commence son communiqué ainsi : « Beaucoup de personnes le demandent, alors je vais vous le dire : tout est vrai à 100 % ». Et continue ainsi : « En jouant avec le golfeur légendaire, Ernie Els, vainqueur de quatre Majors et d’environ 72 autres tournois à travers le monde, Gene Sauers, vainqueur de l’US Open senior, Ken Duke et Mike Goodes, tous deux excellents joueurs du circuit, j’ai fait un trou-en-un ».