À la télé ce soir : « #Investigation » ou « Mise à nu » Votre sélection pour ce mercredi 30 mars, à ne pas manquer !

Capture d’écran - RTBF

Par la rédaction Publié le 30/03/2022 à 09:52 Temps de lecture: 2 min

« #Investigation », à 20h22 sur La Une

En octobre dernier, plusieurs jeunes femmes affirment avoir été droguées puis violées dans des bars du quartier branché du cimetière d'Ixelles. Ces actes déclenchent deux manifestations réunissant près de 2000 femmes en colère. Quelle est la fréquence de ces agressions dans le monde de la nuit ? D'autres bars sont-ils concernés ? Quelles substances utilisent les agresseurs ? Qui sont-ils ?

« Mise à nu », à 21h10 sur France 2

Sophie, divorcée et mère de famille de deux enfants, va voir sa vie basculer le jour où son nouveau compagnon poste sur les réseaux sociaux des images d'une de leur nuit d'amour. La déflagration est lancée, la rumeur se propage comme une trainée de poudre, au travail, à l'école, à la maison...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Moulin Rouge », à 20h40 sur La Trois - Trois étoiles

de John Huston (1952)

Loin de la comédie musicale éponyme de Baz Luhrmann sortie il y a dix ans, ce classique remontant aux prémices du Technicolor a gardé une formidable intensité dramatique et a offert à la merveilleuse Suzanne Flon, morte en 2005 à 87 ans, le rôle le plus sexy de sa carrière.

21H15 TMC

« Edge of Tomorrow : aujourd’hui à jamais », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Doug Liman (2014)

Aussi surprenant que ça puisse encore paraître, Tom Cruise est excellent dans ce récit de science-fiction originalement construit, palpitant d’un bout à l’autre, non dénué d’un humour intelligemment dosé, et rehaussé par le charme toujours magique d’Emily Blunt. Le retour gagnant du réalisateur de « La mémoire dans la peau » !

« Bienvenue dans la jungle », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Peter Berg (2003)

Dwayne Johnson, alias « The Rock », trimbale le malicieux Sean William Scott et la décorative Rosario Dawson pour échapper aux griffes du méchant Christopher Walken dans cette comédie d’aventure amazonienne qui ne se prend pas du tout au sérieux, avec des scènes de bagarres qu’on confondrait presque avec celles des derniers « Astérix ». Avec Depardieu, cela aurait été sans doute plus drôle encore.

« Le garçu », à 20h55 sur Arte - Une étoile

de Maurice Pialat (1995)

Le dernier titre de l’auteur de « Nous ne vieillirons pas ensemble », « Police » et « À nos amours ». Et ce n’est pas le meilleur. Figure emblématique de l’AS Saint-Étienne puis du PSG, le footballeur Dominique Rocheteau tente d’y incarner le rival de Gérard Depardieu dans le cœur de Géraldine Pailhas.