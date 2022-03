Gifle de Will Smith aux Oscars, Georges-Louis Bouchez défend l’acteur: «C’est un geste d’amour»

Alors que les Oscars ont ouvert une enquête sur la gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock, de nombreuses personnalités continuent de réagir dans la presse. Cette fois-ci c’est George-Louis Bouchez qui donne son avis.

Invité dans l’émission « Il faut qu’on parle » de la DH Radio ce 30 mars 2022, le président du MR a évoqué plusieurs sujets, mais est aussi revenu sur la gifle de Will Smith. La tradition de l’émission veut que l’invité adresse un carton vert et rouge à des personnalités. Bouchez a ainsi choisi de donner le second à Vladimir Poutine et de garder le premier pour Will Smith. « Je vais peut-être surprendre. Il y a une grande vague de critiques à l’égard de Will Smith, mais moi je lui adresserais un carton vert. On va me dire que la violence n’est pas une solution, je sais ça. Mais très franchement, quand quelqu’un que vous aimez est attaqué concernant sa maladie, je trouve que parfois sortir du cadre, ce n’est pas forcément dommageable. Je suis une personnalité publique, j’accepte énormément de choses, mais il y en a une que je n’accepte pas, c’est qu’on s’en prenne à ma vie privée. »