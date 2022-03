«C à vous»: les animateurs se moquent de Miss Belgique: «Les perles du concours» (vidéo)

Ce week-end, la Belgique élisait sa nouvelle Miss lors d’une soirée de gala. Comme chaque année, nos confrères français aiment se moquer du concours. Ce mardi 29 mars 2022 l’émission « C à vous », diffusée sur France 5, s’en est donné à cœur joie en repérant les « petits ratés » du concours.

Dans l’émission « C à vous » de mardi 29 mars diffusée sur France 5, le chroniqueur Bertrand Chameroy a rassemblé dans des courts extraits les « petits ratés » de la soirée de gala. On le voit d’abord montrer le moment gênant où les deux animateurs ne savaient pas quoi faire alors que le magnéto ne démarrait pas. L’animateur lance avec humour : « Ils ont une botte secrète pour meubler en cas de pépin ».

Le concours Miss Belgique 2022 se déroulait ce samedi 26 mai à La Panne et c’est l’Anversoise Chayenne Van Aarle, hôtesse de l’air âgée de 23 ans, qui a remporté la couronne. Alors que le concours de beauté a perdu de sa popularité au fil des années auprès du public belge, il a été cependant remarqué chez nos voisins français. Ils adorent le regarder, mais pour des raisons différentes. En effet, ils prennent un sacré plaisir à se moquer chaque année du concours.

Le chroniqueur a ensuite évoqué les portraits des Miss, et surtout celui d’une candidate dans lequel on expliquait qu’elle « aime les tiramisus et les lasagnes ». Il s’est également gentiment moqué d’un spectateur qui est soudainement devenu romantique avec sa femme au moment où il a vu qu’il était filmé.

Enfin, la chronique se termine sur la nouvelle Miss Belgique, qui tentait d’ouvrir sa nouvelle voiture avec la télécommande, alors que les portes étaient déjà ouvertes. Une fois encore Bertrand Chameroy prend la parole en disant : « Et elle a tenté de s’engouffrer dans la bagnole. Problème : elle avait oublié qu’elle portait un diadème depuis quelques secondes. Elle a donc préféré abandonner l’idée ».

Toutes ces « perles » ont beaucoup fait rire les chroniqueurs autour de la table, mais tout cela évidemment dans une ambiance bon enfant.