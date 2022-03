La photo buzz de Nicole Kidman aux Oscars n’avait en fait rien à voir avec la gifle de Will Smith

Depuis la cérémonie des Oscars, Nicole Kidman faisait l’objet d’un nouveau mème sur les réseaux sociaux. En effet, elle a été prise en photo alors qu’elle faisait une tête choquée, la bouche grande ouverte. Une réaction que les gens ont très vite associée à la gifle donnée par Will Smith, mais qui finalement n’avait aucun lien.

Nicole Kidman, a donné de l’inspiration aux internautes dans la nuit de dimanche à lundi. Ils en ont fait un mème après qu’elle a été prise en photo sur laquelle on la voit le visage stupéfait et la bouche grande ouverte. La twittosphère était persuadée que la réaction de l’actrice faisait suite au coup que Will Smith a mis à l’animateur Chris Rock sur scène. La réalité est tout autre puisque selon le site américain Vulture, la photo a été prise au début de la cérémonie. Elle réagissait en fait à l’arrivée de son amie Jessica Chastain dans la salle.

L’auteur du cliché, le photographe Myung Chun, a été contacté par le média en ligne et a confirmé cette information : « C’est une image de Nicole Kidman prise lors du pré-show non retransmis à la télévision. Il apparaît qu’elle était simplement très contente de voir Jessica Chastain entrer dans la pièce. Elle a ensuite levé les mains pour la saluer ».