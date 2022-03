À la télé ce soir : «Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?» et «Captain Fantastic»

On retrouve la famille Verneuil pour un deuxième épisode de cette comédie française. Claude et Marie, les parents, sont dans l’embarras, leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles veulent quitter la France pour s’installer à l’étranger. Algérie, Israël et même Hollywood sont dans la tête de leurs beaux-fils… Mais d’abord, on accueille un nouveau membre dans la famille, Laure est enceinte.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Captain Fantastic », à 20h35 sur La Trois – Trois étoiles

de Matt Ross (2016)

Acteur de seconds rôles et de séries télé, Matt Ross a écrit et réalisé cet original portrait de groupe frondeur et contestataire. Une première œuvre d’ambition et triomphalement accueillie, en France surtout, avec un prix de la mise en scène à Cannes et deux distinctions à Deauville (prix du jury et prix du public). Plus proche du « Little Miss Sunshine » de Dayton et Faris que d’« Into the Wild » de Penn, ce road movie utopiste, militant et tragi-comique met une fois de plus en lumière le charisme de Viggo Mortensen.

« Hunger Games : l’embrasement », à 21h15 sur TMC – Trois étoiles

de Francis Lawrence (2013)

Pour un budget sérieux de 130 millions de dollars, ce deuxième volet de la saga n’a pas déçu ses producteurs, avec des recettes mondiales dépassant les 850 millions, incluant les trois millions de spectateurs recensés dans les salles d’outre-Quiévrain. En dépit de ses qualités, le titre ne fut retenu dans aucune nomination aux Oscars, récoltant tout au plus le Rembrandt Award (équivalent… outre-Moerdijk » de nos « Magritte ») du meilleur film étranger et l’Empire Award britannique du meilleur… thriller.

« L'homme du labyrinthe », à 11h35 sur BE 1 – Deux étoiles

de Donato Carrisi (2019)

L’auteur tarentais adapte lui-même son roman à succès paru un an plus tôt chez Calmann-Lévy puis en Livre de Poche. Il ne faut pas trop chercher à comprendre une énigme comportant sans doute un peu trop de tiroirs et de rebondissements jusqu’à la sacro-sainte séquence finale piaculaire. En fait, tout est dans l’ambiance de style « giallo », renouant avec le genre dont l’indécrottable pape incontesté reste Dario Argento.

« Forces spéciales », à 22h45 sur 13ème Rue – Deux étoiles

de Stéphane Rybojad (2011)

Après un documentaire sur les Bérets verts, le réalisateur est passé à la fiction avec le réalisme qu’on attendait de la part d’un spécialiste, sans toutefois éviter quelques invraisemblances. C’est Diane Kruger qui fait l’objet de toutes les convoitises de la part de cette joyeuse troupe de mâles.

« La proie », à 00h40 sur 13ème Rue – Deux étoiles

d’Éric Valette (2011)