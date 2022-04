Une ancienne actrice porno pose problème au parti de Zemmour L’ancienne actrice et son mari parlent d’une « éviction » du parti à cause de leur passé.

Publié le 1/04/2022

Le Dauphiné Libéré rapporte l’histoire plutôt chaotique d’un couple qui souhaitait adhérer au parti d’Éric Zemmour. En Ardèche, une ancienne partisane du mouvement Reconquête ! s’est faite lâcher, avec son mari par les autres militants du parti. En cause : leur passé posté sur internet. En effet, la femme, Francine Floch, a été une ancienne actrice porno pendant une dizaine d’années. Une profession « pourtant légale », comme le rapporte l’AFP, qu’elle ne cache pas et partage sur un internet.

Son mari, Didier Floch n’est pas en reste. Ancien animateur de radio et producteur de sa femme, il a voulu suivre son épouse et ensemble devenir adhérents du parti dirigé par Éric Zemmour. Cependant, à la mi-février, le coordinateur départemental du parti leur aurait demandé de clôturer leurs blogs personnels dans lesquels ils partageaient leur passé dans l’industrie du X. Le couple a refusé de cacher cet aspect de leurs vies. L’AFP est allée à la rencontre de Thibault Verny, le coordinateur en question du parti en Ardèche. Ce dernier explique avoir lancé une sorte d’enquête sur les membres. « On a fait attention à qui intégrait les bureaux départementaux, j’ai demandé de contrôler les passés de chacun pour qu’on n’ait pas de brebis galeuse ou de profil douteux, c’est ressorti à ce moment-là » annonce-t-il.

« Tribunal de l’Inquisition »

Ce dernier ajoute : « Ils n’ont pas été écartés, il n’y a pas eu de procédure disciplinaire à leur encontre, j’ai dialogué avec eux pour essayer de trouver un compromis. La majorité du bureau était mal à l’aise et on leur a demandé de mettre leurs sites Internet en stand-by quelques mois, le temps de la campagne. Ils ont refusé et j’ai été contraint de demander la formation d’un nouveau bureau ».

Le couple avait été séduit par le programme et la candidature d’Éric Zemmour. Il y a quelque mois, Didier Floch était d’ailleurs devenu secrétaire général du parti en Ardèche. Pour le couple, la décision a été vécue comme une véritable éviction du parti et parle du bureau ardéchois qui a examiné leur cas comme d’un « tribunal de l’Inquisition ». Les autres membres du bureau auraient démissionné pour en constituer un autre sans Monsieur et Madame Floch.