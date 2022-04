À la télé ce soir: «Pékin Express» ou «Présidents»

Une jeune femme, Lily Terrier, est retrouvée empoisonnée au cyanure dans le salon de coiffure où elle travaille. Marleau découvre des lettres d'amour que Frédéric Lefranc, acteur et metteur en scène au théâtre municipal, avait adressées à la victime. Et comme il s'apprête à donner «Othello», le drame de la jalousie n'est sans doute pas loin. Mais l'enquête met au jour le passé de Lily, un passé ombrageux. Et si Frédéric Lefranc, son épouse et leurs trois filles en savaient beaucoup plus qu'ils ne veulent bien l'avouer ? De la scène du théâtre à la scène du crime, Marleau s'emploie à percer les secrets de chacun.

Pour cette huitième étape de l'aventure, les candidats vont découvrir un des joyaux de la Jordanie : le désert du Wadi Rum. Ils y effectueront un trek de 11 km à dos de chameaux avec une mission en équilibre des plus redoutables sous une chaleur proche de 40°C, jusqu'à la magnifique vallée de la Lune. Cette traversée sera une véritable épreuve pour les candidats : l'un des binômes va craquer et se poser la question cruciale de savoir s'il est en capacité physique de continuer. Une soirée à la belle étoile au milieu du désert sera l'occasion également de partager de beaux moments d'émotion. Le quiz express fera son retour, ce qui bouleversera la course et redistribuera les cartes au classement

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Présidents (1re TV) », à 20h30 sur BE1 - Trois étoiles

d’Anne Fontaine (2021)

Et si François Hollande et Nicolas Sarkozy s’unissaient pour contrer la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? L’idée vient de la réalisatrice luxembourgeoise des « Innocentes », ce que cet authentique pamphlet n’est vraiment pas du tout. En tout cas, une chose est sûre : Grégory Gadebois et Jean Dujardin font la paire. Évidemment, c’était avant le drame ukrainien.

« Creed : l’héritage de Rocky Balboa », à 21h10 sur France 3 - Deux étoiles

de Ryan Coogler (2015)

Revoilà Sylvester Stallone en coach dans un authentique reboot inversé du « Rocky » de 1976 ! La filiation du récit n’échappera naturellement à aucun cinéphile, mais auprès d’une large majorité du public et même chez les critiques d’aujourd’hui, l’illusion aura été presque totale si on en juge par les recettes et éloges recueillis par le film à sa sortie. À défaut, évidemment, d’être à cent pour cent original, c’est plutôt bien fait par le réalisateur de l’émouvant « Fruitvale Station ».

« Les 2 Alfred », à 22h05 sur BE 1 - Deux étoiles

de Bruno Podalydès (2020)

Il y a du Jacques Tati et du Pierre Étaix dans cette satire assez percutante du milieu des start-up, prises pour cible par Denis-le-frangin et Sandrine Kiberlain. Un regard à la fois lucide et grinçant d’un monde qui vend du vent sous couvert de mondialisation et auquel, à l’image du couple précité, on rêve désormais d’échapper…

« L’école est finie », à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile

d’ Anne Depétrini (2018)

« Bienvenue chez les Ch’tis », pardon chez « Les Profs » l’auteure d’ « Il reste du jambon ? » et ses scénaristes ne se sont pas foulés pour pondre ce récit prévisible autour de l’humoriste Bérengère Krief. Pas totalement déplaisant pour autant.

« 47 Meters Down », à 20h30 sur AB3 - Une étoile

de Johannes Roberts (2017)