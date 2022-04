Petit tour des poissons d’avril dans la presse

Pourquoi le 1er est le jour des farces ? Chacun sa petite idée sur le sujet. L’AFP rapporte deux théories. La première serait que le 1er avril n’est plus le premier jour de l’année depuis 1564. De fait, l’habitude est tout de même restée de se souhaiter un bon Nouvel an ou bien de se faire des faux cadeaux. Une habitude qui tient donc dans la durée. Une autre théorie serait que l’interdiction de la pêche devient effective en avril, d’où le « poisson d’avril ». Quoi qu’il en soit, la journée n’en reste pas moins un casse-tête parfois pour démêler le vrai du faux.

Fusions de communes

L’Avenir annonce de son côté, dans ses pages nationales, une multitude de fusions de communes, à l’image de celle – bien réelle – de Bertogne et Bastogne. Du côté du Brabant wallon, Wavre et Jodoigne ne deviendront plus qu’une : Michelville. De quoi clarifier la situation « puisque la famille Michel fait la pluie et le beau temps sur la contrée depuis des décennies ». Dans la même logique, Bièvre et Vresse-sur-Semois réfléchissent à unir leurs ressources forestières et touristiques et à se faire appeler Clarinvresse-sur-Semois, en clin d’œil à « l’omniprésence du clan Clarinval ». Du côté de la centrale nucléaire de Tihange, Huy, Wanze, Amay et Villers-le-Bouillet s’apprêtent à s’unir sous le nom de Thiode-sur-Meuse, un nom « médicalement préventif ». Dans le Hainaut, les communes de Brugelette, Ath et Jurbise hésitent encore sur leur nouveau nom commun : Pairi Daiz’Ath, Pairi Galant ou encore Pairi Brugeza, à moins que Pandaville ne rafle la mise. Les entités voisines de la « plus petite ville du monde » pourraient, elles, s’allier sous le nom de Coucke-en-Ardenne.