La fille de Bruce Willis touchée par les réactions des fans: «Hier était surréaliste»

Sur Instagram, Scout LaRue Willis, 30 ans, fille de Bruce Willis et Demi Moore a fait part de sa reconnaissance envers les fans de son père. Elle avait déjà partagé sur Instagram l’annonce de la fin de carrière de l’acteur.

Depuis l’annonce de la maladie de Bruce Willis, les messages de soutiens arrivent en nombre. L’acteur, atteint d’aphasie a mis fin à sa carrière. Une décision difficile mais qui a été largement comprise par le public et le monde du cinéma.

Dans un texte accompagné de deux photos, l’une de Scout et Bruce Willis, l’autre de l’acteur seulement, la jeune femme écrit : « Hier était tellement surréaliste, de partager quelque chose de si personnel. Je ne savais pas comment ça allait être reçu, il y a toujours un inconnu quand tu partages une partie si vulnérable de toi au monde. J’avais espéré un peu d’amour et de compassion, mais je n’aurais vraiment jamais pu prévoir la profondeur et l’étendue d’amour que nous avons reçu hier. Je suis tellement reconnaissante pour votre amour, je suis tellement reconnaissante d’entendre ce que mon père représente pour vous ».

Encore une fois, elle remercie ses fans et leur déclare son affection : « Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont tendu la main hier, je vous aime et je vous apprécie de tout mon cœur, ça va me prendre énormément de temps pour répondre à tous vos messages ».