À la télé ce soir: «The Voice» ou «Space Jam: nouvelle ère»

LeBron James, champion de la NBA, et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de l'intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !

Après les auditions à l'aveugle, place aux Battles avec les Talents des équipes de Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine, mais aussi les quatre Talents sauvés par la coach surprise, Nolwenn Leroy ! Chaque coach présente des membres de son équipe sur une chanson qu'il aura choisi au préalable. À la fin de chaque Battle, le coach aura un choix décisif à faire en sélectionnant un Talent vainqueur, qui sera qualifié pour la redoutable étape des Cross Battles. Mais rien n'est perdu pour les autres, car le vol de Talent sera plus que jamais effectif dans cette étape. En effet, les coachs pourront voler des Talents durant tout le long des Battles. De quoi pimenter le jeu.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Spider-Man », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Sam Raimi (2002)

Le premier – et en fin de compte toujours le meilleur à ce jour – d’une saga qui, voici 20 ans, aura même réussi à faire de l’ombre à l’homme chauve-souris en personne, dans la galerie des superhéros issus des comics de l’Oncle Sam. Le jeu spontané de Tobey Maguire lui a donné un côté à la fois émouvant et romantique, sans négliger ce qu’il faut d’autodérision.

« Complots », à 20h05 sur TIPIK - Trois étoiles

de Richard Donner (1996)

Mel Gibson est charismatique à souhait dans le personnage d’un paranoïaque qui voit juste, au centre de cet habile et intelligent thriller de cavale écrit par le scénariste de « L.A. Confidential » et mis en scène par l’auteur de « L’arme fatale », avec tout le métier qu’on lui connaissait. Même Julia Roberts y est supportable, ce qui est vraiment tout dire.

« Moi, moche et méchant 2 », à 22h00 sur AB3 - Trois étoiles

de Pierre Coffin et Chris Renaud (2013)

Après un détour du second nommé plutôt réussi par « Le Lorax », les brillants duettistes franco-américains sont de retour avec leur héros Gru qui, flanqué d’une espionne en renfort de ses gosses et des mignons Minions, vole bien malgré lui au secours de la planète menacée par les délires d’un dangereux mégalo. Même avec un œil, dans le cas précis de certaines des créatures susmentionnées, on lorgne vers un certain 007 en personne. Toujours aussi drôle et savoureux, avec les voix françaises de Gad Elmaleh, Audrey Lamy et Éric Cantona. Près d’un milliard de dollars de recettes et cinq millions d’entrées rien qu’en France.

« Epic : la bataille du royaume secret », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Chris Wedge (2013)

Mélanie Laurent, Jérémie Renier et Garou donnent les voix françaises de cette production animée de la Fox par le grand spécialiste de la maison, l’auteur de « L’âge de glace » et de « Robots ». On assiste à une nouvelle intrusion humaine dans un monde miniature. Satellite Award sans doute mérité du meilleur film de sa catégorie.

« L’idéal », à 22h05 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Frédéric Beigbeder (2016)