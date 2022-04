Gérard Depardieu modifie les paroles de «Göttingen» et évoque les «enfants de Marioupol»

L’acteur actuellement sur scène au Théâtre des Champs Elysées reprend le répertoire de Barbara. Mais depuis trois soirs, il a décidé de modifier un peu les paroles pour évoquer les « enfants de Marioupol » au détour de la chanson : « Göttingen ». Ainsi, il chantait : « Mais les enfants ce sont les mêmes/À Paris ou à Marioupol » puis a continué sur les paroles de la chanson prônant la réconciliation entre la France et l’Allemagne.

Gérard Depardieu reste sur ses positions et réitère. L’acteur, plutôt proche de Vladimir Poutine et qui a bénéficié d’un passeport russe dénonce désormais le pouvoir en place. Ce qui n’est pas passé du côté du Kremlin , qui a d’ailleurs proposé à l’acteur de lui « expliquer la situation » vu qu’il n’y « connaît rien » à la politique russe.

Il a d’ailleurs ajouté à l’intention des spectateurs : « Il a fallu faire des excuses pour le théâtre parce qu’ils ne supportaient pas, alors j’ai fait une lettre ».

Avec son discours dénonçant les « folles dérives inacceptables » de Vladimir Poutine, Gérard Depardieu a mis le théâtre dans une position délicate. L’acteur ne s’est pas arrêté là. Ce dernier a aussi ajouté dans un communiqué : « la totalité des recettes des trois concerts que je donne au Théâtre des Champs-Élysées (…) reviendra aux victimes ukrainiennes de cette tragique guerre fratricide ».

Nationalité russe depuis 2013

Pendant longtemps, Gérard Depardieu a entretenu de bonnes relations avec la Russie. Au point même de se faire remettre son passeport russe directement des mains de Vladimir Poutine en 2013. Cependant avec ses prises de position, le pouvoir russe grince des dents. Au point de voir le Kremlin réagir et déclarer que « Depardieu ne comprend pas tout ce qui se passe, car il n’est pas totalement plongé dans l’actualité politique » et a souhaité « expliquer » les raisons du conflit. Un député russe a réclamé aux autorités que l’acteur se voit retirer sa nationalité russe et que ses biens en Russie soient donnés à des œuvres caritatives.